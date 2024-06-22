التعادل يحسم قمة فرنسا وهولندا وفوز أول للنمسا في يورو 2024

تعادلت فرنسا وهولندا سلبيا -الجمعة- في المباراة الثانية لكل من الفريقين في المجموعة الرابعة ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، ولم يضمن أي من الفريقين حتى الآن التأهل إلى دور الستة عشر.



وأتيحت أمام أنطوان جريزمان، الذي ارتدى شارة قيادة فرنسا في ظل بقاء كيليان مبابي على مقاعد البدلاء إثر إصابته بكسر في الأنف في المباراة الأولى أمام النمسا، فرصة ممتازة في كل شوط لكنه تعثر مرتين فوق الكرة.



واحتفلت جماهير كل من المنتخبين لوقت قصير خلال المباراة، إذ أسكن الهولندي تشافي سيمونز الكرة في الشباك في الشوط الثاني كما هزت فرنسا شباك هولندا لكن كلا من الهدفين ألغي بداعي التسلل، وسعى الفريقان لخطف هدف الفوز لكن كل منهما اكتفى في النهاية بنقطة التعادل.



وتمتلك كل من فرنسا وهولندا أربع نقاط في صدارة المجموعة، مقابل ثلاث نقاط للنمسا، فيما لا تملك بولندا أي نقاط وقد فقدت فرصتها في التأهل.



وتلتقي فرنسا في الجولة الأخيرة مع بولندا بينما تلتقي هولندا مع النمسا.



أول 3 نقاط للنمسا



وعلى الملعب الأولمبي في برلين، فازت النمسا على بولندا 3-1، وسجل غيرنوتت تراونر مدافع فينورد الهولندي (9) وكريستوف باومغارتنر لاعب وسط لايبزيغ الألماني (66) وماركو أرناوتوفيتش مهاجم إنتر الإيطالي (78 من ركلة جزاء) أهداف النمسا وكشيشتوف بيونتيك مهاجم إسطنبول باشاك شهير التركي (30) هدف بولندا.



واقترب المنتخب البولندي من توديع المنافسات، وذلك بعدما تلقى الخسارة الثانية حيث انهزم في الأولى أمام هولندا1-2.



أوكرانيا تهزم سلوفاكيا



وفي مباراة أقيمت الجمعة ضمن منافسات المجموعة الخامسة، قلبتأوكراني تأخرها بهدف إلى فوز 2-1 على نظيرتها سلوفاكيا.



وتقدم منتخب سلوفاكيا في الدقيقة الـ17 عن طريق إيفان سكرانز، قبل أن يسجل ميكولا شابارينكو هدف التعادل لأوكرانيا في الدقيقة الـ54.



وفي الدقيقة الـ80 أضاف رومان ياريمتشوك الهدف الثاني للمنتخب الأوكراني.



وحصل منتخب أوكرانيا على أول 3 نقاط له في المجموعة متساويا مع منتخب سلوفاكيا الذي فاز في الجولة الأولى على بلجيكا بهدف نظيف، في حين خسر المنتخب الأوكراني أمام نظيره الروماني بثلاثية نظيفة في الجولة ذاتها.



المصدر: وكالات

