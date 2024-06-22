شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات المقاولون العرب الخارجية بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالسبت، 22 يونيو 2024 11:06 ص
تنطلق اليوم، السبت، اختبارات ناشئي المقاولون العرب الخارجية 2024، لتبدأ بمحافظات صعيد مصر لجميع الأعمار السنية من مواليد 2005 إلى2017.
وتتضمن محافظتي :
السبت الموافق 22 - 6 - 2024
الأحد الموافق 23 - 6 - 2024
ملعب مركز شباب مطاي
السبت الموافق 22 - 6 - 2024
الأربعاء الموافق 26 - 6 - 2024
ملعب نادي الشبان المسلمين
ملعب التربية والتعليم
يدخل فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب معسكراً مغلقاً اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة بيراميدز في الدوري، والتي تجمع الفريقين غداً، الأحد، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها ستاد الدفاع الجوي.
وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز بيراميدز بثنائية نظيفة.
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