شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات المقاولون العرب الخارجية بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، السبت، اختبارات ناشئي المقاولون العرب الخارجية 2024، لتبدأ بمحافظات صعيد مصر لجميع الأعمار السنية من مواليد 2005 إلى2017.

وتتضمن محافظتي :

ـ محافظة المنيا - مركز مطاي

السبت الموافق 22 - 6 - 2024

الأحد الموافق 23 - 6 - 2024

ملعب مركز شباب مطاي

ـ محافظة بني سويف - مدينة بني سويف

السبت الموافق 22 - 6 - 2024

الأربعاء الموافق 26 - 6 - 2024

ملعب نادي الشبان المسلمين

ملعب التربية والتعليم

يدخل فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب معسكراً مغلقاً اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة بيراميدز في الدوري، والتي تجمع الفريقين غداً، الأحد، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها ستاد الدفاع الجوي.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز بيراميدز بثنائية نظيفة.