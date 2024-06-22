شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد زيزو ودونجا ونداى فى القمة أمام الأهلي حال إقامة المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك خدمات الثلاثى "أحمد مصطفى زيزو ونبيل عماد دونجا والسنغالى إبراهيما نداى" خلال المباراة المقبلة، والتى من المنتظر أن تكون أمام الأهلى.

وغاب ثلاثى الزمالك زيزو ودونجا ونداى عن مواجهة الفريق أمام فاركو التى أقيمت أمس الجمعة، على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتى أنتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2 - 0، بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

ومن المنتظر أن يستعيد الزمالك خدمات اللاعبين الثلاثة فى مباراة القمة، حال إقامتها والمقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

وأكد مسئولو الزمالك أن الفريق لن يشارك في أي مباراة بالدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية، مؤكدين أن مباراة فاركو الماضية كانت الأخيرة لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع اللقاءات المتبقية حتي نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالبهم السابقة.