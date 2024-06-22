مدرب تركيا يعلق على خطأ لاعبه الفادح أمام البرتغال

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث فينشينزو مونتيلا مدرب تركيا عن الخسارة من البرتغال بثلاث أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب سيجنال ايدونا بارك بمدينة دورتموند في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس أمم أوروبا.

قال مونتيلا في تصريحات بعد الخسارة أمام البرتغال: "عندما ترتكب أخطاء ضد فريق كهذا، لا يوجد أي تعويض، يتم معاقبتك عندما تنظر إلى لاعبينا، فإن بعض لاعبينا ليسوا معتادين على لعب مباراتين متتاليتين.

وتابع: لعب مباراة كل أربعة أيام هو وضع مختلف، لم يكن من الممكن اللعب بنفس اللاعبين.

وعلق مدرب تركيا حول خطأ لاعبه أكايدين الذي سجل هدفا في مرماه قائلا: كان هناك نقص في التواصل، وهذا يحدث أحيانًا في كرة القدم، ولسوء الحظ، حدث هذا لنا اليوم.

وتأتي تركيا في وصافة المجموعة السادسة بثلاث نقاط، بعدما فازت في المباراة الماضية أمام جورجيا بثلاث أهداف مقابل هدف، ويستعد المنتخب التركي لمواجهة التشيك يوم الأربعاء المقبل في الجولة الاخيرة من دور المجموعات.