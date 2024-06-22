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بلجيكا تتقدم على رومانيا في الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - يتقدم منتخب بلجيكا على نظيره رومانيا بهدف نظيف في الشوط الأول، خلال المباراة التي تجمع بينهما في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس أمم أوروبا 2024، والتي تستضيفها ألمانيا.

تقدم منتخب بلجيكا بالهدف الأول عبر لاعبه يوري تيليمانس بعد تسديدة خارج منطقة الجزاء سكنت شباك رومانيا بعد مرور 73 ثانية فقط.

احتفال تيليمانس 

حاول منتخب بلجيكا إضافة الهدف الثاني، وسدد كيفين دي بروين كرة قوية قبل نهاية الشوط الأول على الجانب الأيمن من منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس رومانيا.

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بلجيكا تتقدم بهدف تيليمانس 

وكان منتخب بلجيكا خسر في مباراته الأولى أمام سلوفاكيا، لتذيل المجموعة دون نقاط، بينما فاز منتخب رومانيا بنتيجة كبيرة على أوكرانيا بثلاث أهداف نظيفة، ليعتلي المجموعة الخامسة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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