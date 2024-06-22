بالأرقام.. دي بروين أفضل لاعب في الشوط الأول من مباراة بلجيكا ورومانيا

ياسر رشاد - القاهرة - قدم النجم البلجيكي كيفن دي بروين أفضل مستوى خلال الشوط الأول من مباراة بلجيكا ورومانيا المقامة الآن في كأس أمم أوروبا 2024.

وأنهى منتخب بلجيكا الشوط الأول متقدمًا على رومانيا بهدف دون رد سجله اللاعب تيليمانس في الدقيقة 2 على ملعب راين إينرجي ستاديون، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بـ يورو 2024.

كل ما قدمه دي بروين في الشوط الأول :

لمس الكرة 41 مرة

قدم 19 تمريرة صحيحة من أصل 22

صناعة فرص 1 "مرة واحدة"

تفوق في 8 ثنائيات من أصل 9

قدم 1 كرات طولية صحيحة من 1

تسديدات على المرمى 1

تدخلات 2

حصل على أخطاء 2

مراوغات صحيحة من 3 من أصل 4