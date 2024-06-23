الامارات | كريستيانو رونالدو يُشعل كأس أمم أوروبا.. شاهد الأمن والجمهور (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة البرتغال وتركيا في كأس أمم أوروبا العديد من المواقف التي تؤكد قوة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بعد أن توقفت المباراة أكثر من مرة بسبب دخول المشجعين إلى أرض الملعب من أجل التقاط الصور التذكارية مع اللاعب البرتغالي.

ونجحت البرتغال في تحقيق الفوز على تركيا بثلاثية ليصعد على أثرها البرتغال إلى الدور ثمن النهائي في البطولة الأوروبية التي ربما تكون الأخيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولم ينجح رونالدو في إحراز أي هدف حتى الأن في البطولة ولكنه صنع الهدف الثالث في مباراة تركيا.

وشهدت الدقائق الأخيرة توقّفت المباراة قليلاً بعدما دخل مشجّع صغير إلى أرض الملعب والتقط صورة مع رونالدو، ورحب به رونالدو بشكل كبير قبل أن يتدخل رجال الأن، ثم توقّفت مجدداً لنحو دقيقة في الوقت بدل الضائع للسبب عينه واقتحام مشجع لكن رونالدو رفض يتصور معه قبل أن يمنعه الأمن أيضا، ثم توقف في الوقت بدل الضائع لدخول مشجع أخر تصور معه رونالدو.