رابطة الأندية تكشف مصير الزمالك حال عدم خوضه مباراة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية موقف الرابطة لن يتغير، وأنه حال إصرار الزمالك على عدم خوض مباراته أمام الأهلي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز، سيتم خصم نقاطه وفقا للائحة.

أضاف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية عبر إم بي سي مصر 2 : احنا واخدين قرارنا ونزلنا المؤجلات وماتش الأهلي والزمالك يوم 25، وفي لائحة ونظام وجدول محترم عملاه إدارة محترمة والماتش يوم الثلاثاء.

وتابع: نادي الزمالك ده موضوعه هو ولو مجاش الزمالك هيتخصم 3 نقاط من الماتش و3 نقاط ثانية في نهاية الموسم.

يأتي ذلك وسط تأكيدات إدارة نادي الزمالك بتمسكها بموقفها بشأن عدم خوض مباراة الأهلي المقبلة، قبل الانتهاء من مباريات الدور الأول.

وهو ما أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك حيث صرح قائلا: مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب يؤكد تمسكه بمطالبه الأربعة الواردة في البيان الصادر بتاريخ ١٧ يونيو عقب مباراة المصري.

وتابع: ولا صحة علي الإطلاق لما يتردد عن تراجعه عن أي من مطالبه او تغيير اي من مواقفه.