ملف رياضة الخليج 365.. كواليس اجتماع رابطة الأندية مع الزمالك.. تصريحات نجم الأهلي.. وتأهل البرتغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس السبت، أبرزها كواليس اجتماع رابطة الأندية مع الزمالك، تصريحات نجم الأهلي وتأهل البرتغال إلى ثمن نهائي أمم أوروبا.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس السبت.

ستوري نجوم كرة القدم... عضلات صلاح وعيد ميلاد الشحات (صور)

شارك نجوم كرة القدم متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

هل تراجع الزمالك عن قراره بخصوص مباراة القمة؟

نفى أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، كل ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن تراجع مجلس إدارة نادي الزمالك عن قراره بعدم خوض مباراة القمة يوم الثلاثاء المقبل. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

كواليس اجتماع الرابطة مع الزمالك بشأن أزمة القمة

أقيم اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، اجتماع بين رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك بشأن خوض الفارس الأبيض مباراة القمة ضد الأهلي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

نجم الزمالك السابق لـ "الخليج 365" :قرار المجلس بلا فائدة.. وجوميز عاجبني لهذا السبب

أشاد سامي الشيشيني نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق بالبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مضيقا أن قرار المجلس بعدم خوض لقاء القمة بلا فائدة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أسطورة.. رونالدو يسيطر على الأرقام القياسية في اليورو

واصل أسطورة منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، تحقيق الأرقام القياسية التاريخية في البطولات الأوروبية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

البرتغال إلى ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 بثلاثية في مرمى تركيا

تمكن المنتخب البرتغالي من تحقيق الفوز على حساب نظيره المنتخب التركي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، في إطار الجولة الثانية بالمجموعة السادسة ببطولة أمم أوروبا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الخليج 365 يكشف رد رابطة الأندية على نادي الزمالك بشأن تعديل جدول الدوري

أكد مسئولي نادي الزمالك، خلال اجتماعهم مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، اليوم السبت، رفضهم التراجع عن قرارهم بعدم استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل تنفيذ مطالبهم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بسبب مباراة ودية منذ 11 عاماً".. فيفا يُغرم اتحاد الكرة ربع مليون دولار

ألزمت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، الاتحاد المصري بدفع غرامة قدرها ربع مليون دولار بسبب مباراة ودية في عام 2013. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

شادي محمد: الأهلي سيصبح رائدًا في الكرة النسائية.. ولا نعرف سوى المركز الأول

تحدث شادي محمد مدير جهاز الكرة النسائية في النادي الأهلي، عن أهدافهم من تكوين فريقً لكرة القدم النسائية، مشيرًا إلى أنهم يسعون لقيادة اللعبة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"اجتماع كولر وتدريبات بدنية".. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة الزمالك في قمة الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية اليوم السبت على ستاد "مختار التتش" بالجزيرة، دون راحة بعد الفوز على الداخلية أمس في الدوري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)