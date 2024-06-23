شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق نهائي بطولة العظماء الثمانية للاسكواش وسيطرة مصرية على اللقب والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق فى الواحدة صباح اليوم، الأحد، منافسات الدور النهائي ببطولة العظماء الثمانية "الأبطال"، التي تستضيفها واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعد آخر بطولة فى موسم الاسكواش الجاري، خلال الفترة بين 18 إلى 22 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 200 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وضمنت مصر لقبي الرجال والسيدات في تلك النسخة، حيث تأهل الرباعي المصري، نور الشربيني ونوران جوهر إلى الدور النهائي بمنافسات السيدات، وعلي فرج ومصطفى عسل إلى نهائي الرجال أيضاً.

ومن المقرر أن تقام مباراة نور الشربيني ونوران جوهر أولاً في نهائي السيدات، على أن يتبعه مباشرة نهائي الرجال بين علي فرج ومصطفى عسل.

وتحمل نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً لقب البطولة عن النسخة الماضية، بينما يحمل مصطفى عسل المصنف الثاني للرجال لقب البطولة عن الموسم الماضي.