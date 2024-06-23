يورو 2024 : أرقام واحصائيات مباراة بلجيكا مع رومانيا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب بلجيكا في العودة من جديد الى المنافسة في بطولة يورو 2024 بعدما نجح في تحقيق فوزه الاول في البطولة على حساب منتخب رومانيا بهدفين مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب مدينة كولون ليخلط منتخب بلجيكا اوراق المجموعة الخامسة بعدما تساوت كل المنتخبات في رصيد ثلاث نقاط بعد نهاية الجولة الثانية .

منتخب بلجيكا عاد من جديد وظهر بمستوى متميز كأحد المنتخبات المرشحة للحصول على لقب يورو 2024 بعدنا تراجعت اسهمه كثيرا بعد الخسارة الاولى امام منتخب سلوفاكيا بهدف مقابل لاشىء .

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بفوزهم على منتخب رومانيا بهدفين مقابل لاشىء حافظ منتخب بلجيكا على سجله الممتاز في البطولة الاوربية بتحقيق فوز واحد على الاقل في كل المشاركات السبع التي ظهر فيها في البطولة الاوربية .

لاول مرة في تاريخ البطولة الاوربية المنتخبات الاربعة في مجموعة واحدة ستتوجه الى مباريات الجولة الثالثة والاخيرة وهي متساوية في رصيد النقاط ولكل منتخب ثلاث نقاط .

هدف البلجيكي يوري تليمانز بعد دقيقة و 13 ثانية هو الاسرع في تاريخ بلجيكا خلال مشاركاتها في كل البطولات الكبرى ( يورو وكأس العالم ) وهو ثالث اسرع هدف في تاريخ اليورو بعد هدف الالباني ندين باجرامي ( 23 ثانية ) امام ايطاليا في يورو 2024 والروسي ديمتري كيريشينكو امام اليونان ( دقيقة وخمس ثوان ) في يورو 2004 .

فشل منتخب رومانيا في تحقيق الفوز في ايا من مبارياته الثانية في البطولات الست التي شارك فيها في البطولة الاوربية وهو في الواقع فاز في مباراة واحدة من اصل اخر تسع مباريات لعبها في البطولة حيث خسر خمس مباريات وتعادل في ثلاث مباريات .

منذ كأس العالم 2014 والتي كانت اول بطولة كبرى يشارك فيها نجح البلجيكي كيفين دي بروين لان يكون اكثر لاعب في منتخب بلجيكا مساهمة في احراز الاهداف حيث سجل 4 اهداف و ساهم بتسع تمريرات حاسمة ليكون مجموعة اسهاماته 13 هدف .

هدف البلجيكي يوري تليمانز هو الاول له مع منتخب بلجيكا في بطولة كبرى ( يورو او كأس العالم ) ورفع عدد اهدافه التي سجلها مع منتخب بلجيكا الى ثمانية اهداف منها خمسة من خارج منطقة الجزاء في 13 مباراة دولية لعبها مع منتخب بلجيكا في كل المسابقات .

يان فان تونخين اصبح اكبر لاعب يلعب مباراة دولية بقميص منتخب بلجيكا حيث لعب مباراة بلجيكا مع رومانيا وعمره 37 عاما و 59 يوما وهو ثالث اكبر لاعب يشارك في تاريخ منتخب بلجيكا .