"تحسباً للعب مباراة سيراميكا".. مجلس الزمالك يخطر الجهاز الفني لفريق الكرة بالدخول في معسكر مغلق غداً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أخطرت إدارة نادي الزمالك، الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومدير الكرة، بالدخول في معسكر مغلق غدًا الجمعة، تحسبًا لإمكانية خوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "أن مسؤولي القلعة البيضاء، أخطروا الجهاز الفني ومدير الكرة بالفريق الأول عقب نهاية مران اليوم الخميس، بالدخول في معسكر مغلق عقب مران الغد الجمعة".

وأضاف المصدر: "أن اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك قد انتهى اليوم، لكن مسؤولي الفريق الأبيض لم يعلنوا بعد عن قرارهم الرسمي بشأن خوض لقاء سيراميكا من عدمه، بعد الاعتذار عن خوض المواجهة الماضية أمام الأهلي في الدوري المصري".

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم السبت المقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويذكر أن رابطة الأندية المحترفة، أكدت في خطاب موجه لنادي الزمالك اليوم الخميس، على أحقية اللاعب محمد شحاتة في المشاركة بلقاء سيراميكا يوم السبت المقبل، طبقَا للمادة 41 من لائحة المسابقات، بعد اعتبار الفريق الأبيض منسحبًا من المباراة الماضية ضد الأهلي، واعتباره خاسرًا بنتيجة 2-0.

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