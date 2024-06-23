شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يناقش ترتيبات حل أزمة مروان صحراوي بعد عقوبة الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 06:00 ص

يناقش مسئولو مودرن فيوتشر ترتيبات حل أزمة مستحقات مروان صحراوي لاعب الفريق السابق، وذلك لإنهاء الأزمة ورفع إيقاف القيد عن النادي.

وكشف مصدر بمودرن فيوتشر أن مسئولى النادى فتحوا باب التواصل مع التونسى مروان صحراوى لاعب الفريق السابق لحل أزمة المستحقات المتأخرة لدى اللاعب، والتى أدت إلى إيقاف قيد النادى خلال الساعات الأخيرة.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تم الاتفاق مع اللاعب على حل الأزمة بشكل ودى من خلال دفع المستحقات وذلك لرفع عقوبة إيقاف القيد.

وتلقى اتحاد الكرة إخطاراً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بوقف قيد فريق مودرن فيوتشر، بسبب مستحقات اللاعب التونسى مروان الصحراوى.

وكانت غرفة تسوية المنازعات فى الاتحاد الدولى لكرة القدم قررت نهاية العام الماضى تغريم نادى مودرن فيوتشر 941 ألف دولار، تعويضاً لصالح مروان صحراوى بسبب عدم صرف مستحقاته المتأخرة لدى النادى خلال فترة لعبه بالفريق.

ولعب مروان صحراوى لصالح مودرن فيوتشر موسم 2022 فى صفقة انتقال حر، وذلك حتى نهاية الموسم قبل فسخ تعاقده مع الفريق، ليخوض خلال تلك الفترة التى قضاها مع الفريق 13 مباراة، ويحصد لقب كأس الرابطة، وقام نادى مودرن فيوتشر بالطعن على تلك الغرامة.