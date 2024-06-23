شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ضيفاً ثقيلاً على مودرن فيوتشر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يحل النادي الإسماعيلي ، في الرابعة عصر اليوم الأحد، ضيفاً على مودرن فيوتشر، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.

ويبحث الفريقان عن تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم، بحثا عن تحسين مركزهما في جدول الدوري، ويحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 38 نقطة، بينما يقبع الإسماعيلي في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة.

ويبحث مودرن فيوتشر مواصلة انتصاراته في الدوري من أجل دخول المربع الذهبي بعدما فاز على سيراميكا فى الجولة الماضية بهدف نظيف، ويرغب فى مواصلة عروضه القوية تحت قيادة طلعت يوسف.

فيما يبحث الإسماعيلي عن استعادة الانتصارات، بعدما وقع فى فخ التعادل على أرضه أمام إنبي في الجولة الماضية، ويرغب في الوصول لمنطقة الأمان فى جدول الدوري والابتعاد عن شبح الهبوط إلى دوري المحترفين.