شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعوّض محمد صبحى بزيادة عقده الجديد 8 أضعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك على مكافأة محمد صبحى حارس مرمى الفريق بعدما قضى طوال الفترة الماضية داخل جدران القلعة البيضاء بعقد "ضعيف جدًا"، وذلك عن طريق تعديل عقده الجديد الذى سيتم توقيعه خلال الفترة المقبلة، ليتم مضاعفته 8 أضعاف.

وتوصل الزمالك لاتفاق مع محمد صبحى على تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، مقابل 8 ملايين جنيه، ليتم بذلك مضاعفة العقد 8 أضعاف، حيث كان يتقاضى صبحى مليون جنيه قيمة عقده الحالى مع الزمالك.

على جانب آخر، يجُهز البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اللاعبين تحسباً لخوض مباراة القمة أمام الأهلى المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

وأكد مسئولو الزمالك أن الفريق لن يشارك في أي مباراة بالدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية، مؤكدين أن مباراة فاركو الماضية كانت الأخيرة لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع اللقاءات المتبقية حتي نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالبهم السابقة.