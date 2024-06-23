شكرا لقرائتكم خبر عن الإسباني أليخاندرو مونييز حكماً لمباراة الأهلي والزمالك فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 03:05 م

يقود طاقم تحكيم إسباني بقيادة أليخاندرو مونييز رويز مباراة الأهلي والزمالك، في الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويعاون مونييز الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه

ويقود سانتياجو خايمي لاتري تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.

وأرسل مسئولو النادى الأهلى منذ ساعات قليلة 70 ألف دولار لاتحاد الكرة قيمة استقدام طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة القمة أمام الزمالك بالدوري المصري.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلى والزمالك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري، عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.