تسلسل زمني لأزمة مباراة الأهلي والزمالك من البداية حتى إعلان طاقم التحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

شهدت الساعات الأخيرة اشتعال الساحة الرياضية المصرية بعد إعلان اتحاد الكرة طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك رغم تمسك إدارة القلعة البيضاء بعدم خوض اللقاء إلا بعد استكمال الفرق المتنافسة مباريات الدور الأول.

وكانت بداية الأزمة من مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي والتي شهدت العديد من الحالات التحكيمية الجدلية.

وانتهت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، بخسارة الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد برج العرب بالإسكندرية.

وفي التقرير التالي يعرض "الخليج 365" التسلسل الزمني لأزمة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك:

بيان الزمالك "يوم الإثنين 17 يونيو الجاري"

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بياناً رسمياً للرد على الأخطاء التحكيمية ـ حسبما يرى ـ التي شهدتها مباراة الأبيض أمام المصري البورسعيدي، واشتمل البيان على 4 مطالب وهم : الأول التحقيق في أحداث المباراة وإيقاف حكم الساحة أحمد الغندور وحكم تقنية الفيديو، الثاني عدم خوض الفريق الأبيض أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الاول، الثالث انتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم و ترتيب مباريات الدوري ، وأخيراً الرابع تحقيق جميع مطالب النادي السابقة.

رد اتحاد الكرة المصري " السبت 22 يونيو الجاري"

وردت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم على بيان نادي الزمالك في بيان رسمي أمس السبت :"فترات التوقف الخاصة بالنادي الأهلي بوصفه صاحب المشاركات الأكثر قارياً وعالميا تم الوفاء بها، وكذلك توقفات الزمالك وبيراميدز وفيوتشر وهذه الأندية الثلاثة تشارك بعدد مباريات أقل من الأهلي".

جلسة رابطة الأندية مع حسين لبيب " السبت 22 يونيو الجاري"

عقدت أمس السبت جلسة بين رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب وحسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وشهدت تمسك مسؤولي القلعة البيضاء بعدم خوض القمة، إلى جانب تقديم الرابطة أعتذر للنادي الأبيض بعد تصريحات ثروت سويلم حول موقف الفريق من خوض المباراة.

إعلان طاقم التحكيم الإسباني " الأحد 23 يونيو الجاري"

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين الإسباني أليخاندرو مونييز رويز حكماً لمباراة الأهلي والزمالك ويعاونه كلا من دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، وفرانشيسكو خوسيه حكماً رابعاُ، فيما يتولى تقنية الفيديو سانتياجو خايمي ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.

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