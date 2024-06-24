"لتراكم الإنذارات".. بيراميدز يفتقد خدمات نجمه خلال مباراة سموحة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خدمات نجم وسط الفريق المغربي وليد الكرتي، خلال مباراة سموحة المقبلة ببطولة الدوري المصري الممتاز، لتراكم الإنذارات.

ويلاقي فريق بيراميدز نظيره سموحة، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 يونيو الجاري، على ستاد "الإسكندرية"، في إطار منافسات الجولة الـ28 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وحصل وليد الكرتي على بطاقة صفراء ثالثة، خلال مباراة فريقه اليوم أمام المقاولون العرب بالجولة الـ27 ببطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "الدفاع الجوي"، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة للفريق.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من تحقيق الفوز على حساب فريق المقاولون العرب، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم.

أقرأ أيضاً

رد غير حاسم من مدرب فرنسا عن مشاركة مبابي أمام بولندا

"البداية للأهلي والأشهر أتوبيس الزمالك".. تاريخ انسحاب القطبين من لقاءات القمة