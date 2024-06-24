"صدارة بيراميدز مستمرة".. نتائج مباريات اليوم بالدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أقيمت اليوم الأحد العديد من المباريات، في بطولة الدوري المصري الممتاز، في إطار منافسات الجولة الـ 27 بالمسابقة.

وشهدت منافسات الجولة الـ 23 ببطولة الدوري المصري الممتاز اليوم، إقامة ثلاثة مباريات، الأولى جمعت بين مودرن فيوتشر والإسماعيلي، والمباراة الثانية جمعت بين المصري وسيراميكا كليوباترا، والمباراة الثالثة والأخيرة جمعت بين فريقي بيراميدز والمقاولون العرب.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من تحقيق الفوز على حساب فريق المقاولون العرب، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ليعزز موقعه في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وجاءت نتائج مباريات اليوم ببطولة الدوري المصري كالتالي:

الإسماعيلي يفوز على مودرن فيوتشر (1-0).

سيراميكا كليوباترا يفوز على المصري (2-0).

بيراميدز يفوز على المقاولون العرب (3-1).

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