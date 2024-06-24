تدريبات وأنشطة متنوعة بمركز شباب سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - نفذت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية تدريبات وانشطة متنوعة بمركز شباب سموحة التابع لفرع شباب شرق

الاسكندرية برئاسة عبد العظيم الشعراوي رئيس مجلس الإدارة ومنى مناع مدير المركز

وذلك من خلال تدريبات اكاديمية كرة السلة و كرة القدم و الكاراتيه بالمركز و ذلك في إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

و اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية

بتفعيل الأنشطة الرياضية للطلائع والشباب السكندري من خلال التدريبات الرياضية المختلفة و تكثيف الانشطه الرياضيه والفنية والكشفيه والثقافية و العلميه داخل مراكز الشباب .

و ذلك تماشياً مع استراتيجية بناء الانسان المصري وتحقيقاً لاهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 .

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