منتخب أمريكا يفتتح مبارياته في كوبا أمريكا 2024 بالفوز على بوليفيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وبوليفيا التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الاولى من المجموعة الثالثة لبطولة كوبا أمريكا 2024.

وفاز منتخب الولايات المتحدة على بوليفيا بنتيجة 2-0 على ملعب دالاس كاوبويز.

سجل هدف الولايات المتحدة الأول، كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 3.

سجل هدف الولايات المتحدة الثاني، فولارين بالجون في الدقيقة 44.

وبهذا الفوز احتل منتخب الولايات المتحدة صدارة المجموعة الثالثة مؤقتا برصيد 3 نقاط.

ترتيب المجموعة الثالثة في كوبا أمريكا حتى الآن

1. الولايات المتحدة الأمريكية - 3 نقاط - (لعب مباراة)

2. بنما - دون نقاط (لم يلعب)

3. أوروجواي - دون نقاط (لم يلعب)

4. بوليفيا - دون نقاط (لعب مباراة)