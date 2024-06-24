يورو 2024.. الغيابات تؤرق إسبانيا قبل مواجهات البانيا

ياسر رشاد - القاهرة - يفتقد لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب اسبانيا عدة عناصر أساسية، في مباراة ألبانيا، خاصة انه لا يرغب في المجازفة بأي لاعب، حتى لا يفقده لفترة أطول في البطولة، خاصة ان إسبانيا حصدت تذكرة الدور ثمن النهائي.



وبسبب الإصابة، تأكد غياب ناتشو، مدافع منتخب إسبانيا، عن مواجهة الليلة ضد منتخب ألبانيا، في ختام دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ويواصل ناتشو، برنامجه التأهيلي العلاجي للشفاء من إصابته، وذلك بإجراء بعض التدريبات الفردية داخل الملعب، على هامش المران الجماعي، الذي جرى خلف الأبواب المغلقة.

وبجانب ناتشو، يفقد المنتخب الإسباني أيضاً خدمات آيوزي بيريز، الذي يعاني من شد عضلي، وغاب أيضًا عن مباراة إيطاليا الجولة الماضية.

وعلى صعيد الإيقاف، سيغيب رودري نجم وسط منتخب إسبانيا ومانشستر سيتي الإنجليزي، عن المباراة الثالثة أمام البانيا، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية أمام إيطاليا، الخميس الماضي.

ويعد رودري، من الأعمدة الرئيسية في تشكيلة المدير الفني لويس دي لا فوينتي، ولكنه حصل على البطاقة الصفراء قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، بسبب الاعتراض على القرارات التحكيمية.

