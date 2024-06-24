صراع ناري بين إيطاليا وكرواتيا.. وألبانيا تتمسك بالأمل أمام إسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الإثنين، مباراتين مصيريتين، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة م دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا، والتي تستضيفها ألمانيا حتى منتصف الشهر المقبل، حيث ستقام ختام البطولة، بإطلاق صافرة المباراة النهائية يوم 14 يوليو 2024.



عند الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات المجموعة الثانية، سيلتقي المتأهل الوحيد من مجموعته حتى الآن بستة نقاط، وهو منتخب إسبانيا، ضد ألبانيا، ثالث الترتيب بنقطة واحدة من جولتين، وينطلق اللقاء المرتقب على أرضية ملعب مركور شبيل أرينا، بمدينة دوسلدورف الألمانية، وسط حضور يتخطى حاجز الـ 50 ألف متفرج.

وفي نفس التوقيت الليلة، تقام المواجهة الأخرى بالمجموعة ذاتها، بين المنتخب الكرواتي و نظيره الإيطالي، على أرضية ملعب ريد بول ارينا، معقل نادي لايبزج الألماني، والذي يتسع لأكثر من 44 مشجع.

يحتل المنتخب الآزوري، وصافة المجموعة الثانية بثلاث نقاط، خلف الماتدور الإسباني صاحب الـ 6 نقاط، يليهم المنتخب الألباني ثالث الترتيب بنقطة واحدة، وبفارق الأهداف، يأتي منتخب كرواتيا في ذيل جدول الترتيب.

وتنطلق منافسات دور ثمن النهائي من بطولة يورو 2024، يوم السبت المقبل، وتنتهي مباريات هذه المرحلة، في يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو المقبل.

