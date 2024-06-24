شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مستجدات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

مازال مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، متمسكين بقرار عدم خوض أى مباراة بالدور الثانى لمسابقة الدورى المصرى، لحين خوض جميع الفرق مباريات الجولات الأولى.

أول مباراة مقبلة للفريق في الدور الثانى

المباراة المقبلة للزمالك أمام الأهلى فى القمة، وتقام ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

موعد مباراة الزمالك والأهلى في الدورى

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة، بالجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

موقف الزمالك من خوض القمة

استقر مسئولو الزمالك على موقفهم بعدم خوض المباراة إلا بعد تنفيذ مطالبهم الأربعة التي سبق وطلبوها من رابطة الأندية، فى البيان الذى تم إصداره عقب مباراة المصرى فى المباراة التي كانت مؤجلة من الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى.

استعدادات الأهلى لمباراة القمة

يستعد فريق الأهلى لخوض مباراة القمة، حيث تم إرسال 70 ألف دولار لاتحاد الكرة قيمة استقدام حكام أجانب لإدارة القمة.

طاقم حكام القمة بين الأهلى والزمالك

يقود طاقم تحكيم إسباني بقيادة أليخاندرو مونييز رويز مباراة الأهلي والزمالك، في الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز، ويعاون مونييز الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه، ويقود سانتياجو خايمي لاتري تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.