شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب سيدات اليد 2004 أمام رومانيا فى بطولة العالم بمقدونيا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض المنتخب الوطنى لسيدات كرة اليد مواليد 2004 مواجهة مهمة أمام رومانيا مساء غد الثلاثاء فى ثانى مواجهاته بالدور الرئيسى ببطولة العالم بمقدونيا فى النسخة رقم 24 للبطولة والتى تقام خلال الفترة من 19 إلى 30 يونيو الجارى.

تقام مباراة مصر ورومانيا فىالخامسة إلا الربع مساء غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، وخسر منتخب سيدات اليد 2004 أمام هولندا فى أول مواجهات الدور الأول بنتيجة 20/ 17.

ونجح منتخب سيدات اليد فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته أمام تشيلى بنتيجة 26 - 16، قبل أن يهزم تونس بنتيجة 25-24 ، ليتلقى الخسارة أمام سويسرا بنتيجة 31-22 فى ختام الدور الأول .

وتضم قائمة أسماء لاعبات منتخبنا الوطنى المصرى كلا من: مريم عمر - نادين طارق - ندى تامر - تقى كامل - نوال احمد - جهاد وائل - لوجين اسامة - سارة علوى - سارة اشرف - جنى صلاح - منى سنبل - كنزى حاتم - شروق محمود - نهى ايهاب فاطمة محمود - أوكا أحمد.

وتضم قائمة الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطني كلا من: كابتن عبده عبد الوهاب المشرف العام على منتخبات السيدات رئيسا للبعثة وكابتن رامى عبد اللطيف المدير الفنى و كابتن محمد عبد السلام ريشة مدرب عام و كابتن محمد عباس مدرب حراس مرمى و كابتن حازم حامد محلل الاداء و الكابتن منة كرم ادارية الفريق الوطنى و الدكتورة ماهيتاب محمد اخصائية علاج طبيعى.