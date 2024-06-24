شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف دولار تكلفة حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن قيمة استقدام طاقم الحكام الإسباني لإدارة مباراة الأهلي والزمالك ، المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء فى الدورى المصرى، تبلغ 40 ألف دولار.

يقود طاقم تحكيم إسباني بقيادة أليخاندرو مونييز رويز مباراة الأهلي والزمالك، فى الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز، ويعاونه الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه وسانتياجو خايمي لاتري تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.

وأنهى مسئولو اتحاد الكرة إجراءات وصول طاقم الحكام الإسبانى إلى القاهرة اليوم، الاثنين، لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء فى الدورى المصرى.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلى والزمالك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري، عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري المصري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.