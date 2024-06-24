شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المربع الذهبى قبل مباريات اليوم في الجولة 27 لمسابقة الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الاثنين، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي البنك الأهلي مع بلدية المحلة في الرابعة عصرا، ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على فاركو في السابعة مساء، وفي نفس التوقيت يستضيف الداخلية نظيره زد.

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري:

بيراميدز 62 نقطة من 25 مباراة

الأهلى 42 نقطة من 18 مباراة

المصري 42 نقطة من 26 مباراة

انبى 42 نقطة من 26 مباراة

صراع بيراميدز مع الاهلى والزمالك

يطير بيراميدز بصدارة الدوري بعيدًا عن المنافسين وسط طموحات بتحقيق لقب الايجيبشن ليج الاول فى تاريخه.

بيراميدز 62 نقطة من 25 مباراة فى المركز الاول

الاهلى 42 نقطة من 18 مباراة فى المركز الثانى

الزمالك 34 نقطة من 20 مباراة فى المركز العاشر