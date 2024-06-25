أحمد موسى يطالب اتحاد الكرة بإقالة بيريرا من رئاسة لجنة الحكام

الشارقة - اميمة ياسر - انتقد الإعلامي أحمد موسى، قرار مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، باستمرار تعيين البرتغالي بيريرا رئيسًا للجنة الحكام، وذلك على خلفية الأخطاء التحكيمية المتكررة في مباريات الدوري المصري.

وتساءل خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الإثنين، عن جدوى استقدام خبير أجنبي براتب ضخم بالدولار، دون أن يحقق أي إضافة ملموسة للحكام المصريين.

وقال: «بيأخد آلاف الدولارات.. مش عارف جايبينه ليه! بيعمل إيه؟ أضاف إيه؟ وفروا الدولارات!».

وطالب اتحاد الكرة، بإنهاء التعاقد مع بيريرا، قائلًا: «كفاية قولوا له متشكرين.. إحنا بندور على دولارات بتجيبوا منين دولارات تدفعوله! بتوفروها إزاي؟».

ودعا «موسى» إلى الاستعانة برئيس لجنة حكام مصري، مؤكدًا أن الحكام المحليين أقدر على إدارة هذه المنظومة من الخبير الأجنبي.