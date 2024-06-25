شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي البنك الأهلي: مكافآت اللاعبين طبقاً للائحة ولم نفتح ملف الانتقالات والان مع تفاصيل الخبر

تحدث أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن الفوز الكبير الذي حققه فريقه أمس، بخماسية على بلدية المحلة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.

وقال نصار في تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم": وضعنا في الجدول لا يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة للفريق والجهاز الفني، والقادم أفضل رغم أن المباريات المتبقية أصبحت أصعب من المباريات الماضية، ونسعى لإنهاء الموسم في المركز المناسب بالجدول.

أضاف: المباراة المقبلة ستكون أكثر صعوبة لأن المقاولون يسعى للهروب من منطقة الهبوط، واليوم نبدأ تدريبات دون راحة لأن موقفنا بحاجة إلى نقاط أكثر وأتمنى الاستمرار في الفوز.

وأوضح: نتواصل مع رابطة الأندية بسبب خوض أكثر مبارياتنا في توقيت الرابعة عصراً، ولكننا نتعامل مع الواقع ونتمنى التوفيق للاعبين في هذا الجو الصعب.

واختتم: منذ بداية الموسم وضعنا لائحة مناسبة تمنح اللاعبين مكافآت في حالة الفوز في مباراة أو مباريات متتالية، والأمور مرضية بالنسبة للاعبين، ولم نفتح ملف الانتقالات الصيفية حالياً، لا نريد اشغال الجهاز الفني بهذه الأمور الآن، وفي نهاية الموسم وبعد تحقيق المطلوب سنفتح هذا الملف.