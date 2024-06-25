شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: الموسم مرهق ونؤيد تطبيق النظام البلجيكي في الدوري المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يرى فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه من الضروري وجود موسم استثنائي لحل مشكلة الدوري، وتقليل عدد المباريات من أجل انتظام المسابقة المحلية.

وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم": موسم مرهق جداً بسبب لخبطة الجدول، بسبب الأندية المشتركة في بطولات أفريقيا مع كامل الاحترام لهذه الأندية، ولكن تأثرنا بهذا الأمر، وهناك عدم انتظام في مسألة التحكيم وهناك ارتباك تحكيمي كبير.

أضاف: أتمنى اتباع النظام البلجيكي في الدوري الموسم المقبل لما يسمح بتقليل عدد المباريات، وهذا سيسمح بانتظام المسابقة وسيكون جيداً للفرق المشاركة في بطولات أفريقيا، ولا يتم الإخلال بمواعيد الجدول، مضيفا أن أي مسئولية قومية تخص الرياضة نؤيدها، لأن مصلحة مصر قبل مصلحتنا، ولا نعارض تطبيق أي نظام يساعد في حل الأزمة.

واختتم: نعاني من إصابات كثيرة في صفوف الفريق، وغيابات بسبب اللاعبين لدوليين، وميزانية الفريق محدودة بالنسبة لأندية أخرى لشراء الصفقات، ولكن تمكنا من اللعب تحت كل الظروف ووصلنا إلى المركز الخامس، أشكر الجهاز الفني واللاعبين وأتمنى الأفضل لهم.