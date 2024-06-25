ترتيب الدوري المصري بعد إلغاء مباراة الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - قفز فريق الأهلي إلى وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد اعتباره فائزا على الزمالك بهدفين دون رد.

وانسحب الزمالك من مباراة القمة أمام الأهلي بسبب عدم تنفيذ المطالب التي حددها لاتحاد الكرة من أجل استكمال مبارياته في الدوري المصري.

موقف الزمالك دفع رابطة الأندية لاعتبار الأهلي فائزا في المباراة وحصوله على نقاط المباراة ليضيف الفريق الأحمر 3 نقاط جديدة لرصيده في الدوري المصري.

وينفرد بيراميدز بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة ويليه الأهلي في المركز الثاني بفارق 20 نقطة علما بأن الأهلي لديه 7 مباريات مؤجلة وفي حالة فوزه في جميع مبارياته المؤجلة سيتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة عن بيراميدز.

جدول ترتيب الدوري المصري