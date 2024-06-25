شكرا لقرائتكم خبر عن شد الضامة يبعد حارس الإسماعيلى عن مواجهة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

تأكد غياب محمد فوزى حارس مرمى النادى الإسماعيلى عن مباراة فريقه المقبلة أمام المصري البورسعيدى المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويغيب محمد فوزى بعد تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الضامة خلال مباراة مودرن فيوتشر الاخيرة بالدوري، ووضع هشام مصطفى طبيب الدراويش برنامج تأهيلى للحارس حتى يعود للملاعب سريعاً.

استقر المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادى الاسماعيلى على صرف مكافأة الفوز للاعبيه على مودرن فيوتشر قبل مواجهة المصري البورسعيدى وذلك ضمن خطة تحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات وتعديل مسار الدراويش بجدول الدوري.



وحقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على مودرن فيوتشر بهدف دون رد بالجولة الاخيرة لمسابقة الدوري.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق 7 فوز وتعادل في 10 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 31 هدف.



وشهد آخر ظهور للإسماعيلى بالدوري فوزاً على مودرن فيوتشر بهدف دون رد، فيما حقق الدراويش انتصاراً بهدفين مقابل هدف على فريق القناة في دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.



ويعكف إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الاسماعيلى على إستكشاف المصري البورسعيدى بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق بحثاً عن مواصلة الانتصارات للدراويش بالمسابقة المحلية.