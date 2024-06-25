شكرا لقرائتكم خبر عن 1 يوليو انطلاق دور الـ 8 في دوري مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دورى مراكز الشباب علي مستوى الجمهورية بنسخته العاشرة مواعيد مباريات دور الـ 8 للبطولة والتي ستقام يوم 1 يوليو المقبل علي ملاعب مركز شباب الجزيرة ، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وأسفرت مباريات دور الـ 16 عن فوز كل من الوادي الجديد والغربية والقليوبية والسويس وقنا وبني سويف والشرقية والإسماعيلية.

وجاءت مواعيد مباريات دور الـ 8 كالتالي :

الوادي الجديد امام الغربية يوم الثلاثاء 2 يوليو

القليوبية امام السويس يوم الاثنين 1 يوليو

قنا امام بني سويف يوم السبت 6 يوليو

الشرقية امام الإسماعيلية يوم الاثنين 8 يوليو

وجاءت نتائج دور الـ 16 في البطولة كالتالي :

فوز الغربية على أسوان 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادل المنتخبين 1-1 في الوقت الاصلي

فوز الشرقية على سوهاج 1-0

فوز الوادي الجديد على كفر الشيخ 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي

فوز القليوبية على دمياط 2-0

فوز السويس على البحر الأحمر 2-1

فوز الإسماعيلية على مطروح 7-6 بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقت الأصلي

فوز قنا على شمال سيناء 1-0

فوز بنى سويف على أسيوط 2-0

ويقام دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بنظام المنتخبات، حيث تم تجميع قوام كل منتخب من كل مراكز شباب المحافظة، ويشرف على البطولة الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، فيما يقود اللجنة الفنية للبطولة سامي الشيشيني نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق ووليد صلاح الدين نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، كما تم إسناد تدريب المنتخبات لمجموعة من نجوم الكرة القدامى.

ويشرف على التنظيم محمد عبد القادر، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ووسام فاروق مدير عام مراكز الشباب وأحمد مختار منسق الدوري.