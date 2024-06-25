شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المربع الذهبى قبل مباريات الجولة 28 لمسابقة الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق الخميس المقبل الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، بإقامة 3 مباريات عندما يلعب الجونة مع مودرن فيوتشر في الرابعة عصرا، بينما يحل طلائع الجيش ضيفا على زد في السابعة مساءا، وأخيرا يصطدم الإسماعيلي مع المصري في نفس التوقيت بمباراة قوية في ديربي القناة.

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري:

بيراميدز 62 نقطة من 25 مباراة

الاهلى 45 نقطة من 19 مباراة

المصري 42 نقطة من 26 مباراة

انبى 40 نقطة من 26 مباراة

صراع بيراميدز مع الاهلى والزمالك

يطير بيراميدز بصدارة الدوري بعيدًا عن المنافسين وسط طموحات بتحقيق لقب الايجيبشن ليج الاول فى تاريخه.

بيراميدز 62 نقطة من 25 مباراة فى المركز الاول

الاهلى 45 نقطة من 19 مباراة فى المركز الثانى

الزمالك 34 نقطة من 21 مباراة فى المركز العاشر وسيفقد ثلاثة نقاط أخري في نهاية الموسم بسبب عدم خوض مباراة القمة.