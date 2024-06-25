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ترتيب المربع الذهبى قبل مباريات الجولة 28 لمسابقة الدوري المصري

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 02:30 م

تنطلق الخميس المقبل الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، بإقامة 3 مباريات عندما يلعب الجونة مع مودرن فيوتشر في الرابعة عصرا، بينما يحل طلائع الجيش ضيفا على زد في السابعة مساءا، وأخيرا يصطدم الإسماعيلي مع المصري في نفس التوقيت بمباراة قوية في ديربي القناة.

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري:
 

بيراميدز 62 نقطة من 25 مباراة

الاهلى 45 نقطة من 19 مباراة

المصري 42 نقطة من 26 مباراة

انبى 40 نقطة من 26 مباراة

صراع بيراميدز مع الاهلى والزمالك
 

يطير بيراميدز بصدارة الدوري بعيدًا عن المنافسين وسط طموحات بتحقيق لقب الايجيبشن ليج الاول فى تاريخه.

بيراميدز 62 نقطة من 25 مباراة فى المركز الاول

الاهلى 45 نقطة من 19 مباراة فى المركز الثانى

الزمالك 34 نقطة من 21 مباراة فى المركز العاشر وسيفقد ثلاثة نقاط أخري في نهاية الموسم بسبب عدم خوض مباراة القمة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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