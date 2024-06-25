شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 25-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 25-6-2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ،تعرف على مواعيد مؤجلات الأهلي والزمالك بدورى Nile .

تعرف على مواعيد مؤجلات الأهلي والزمالك بدورى Nile .. صورة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد مباريات فريقى الاهلى والزمالك المؤجلة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

جولة سياحية لطاقم حكام القمة عقب إلغاء المباراة .. صورة

قام طاقم التحكيم الإسباني الذي كان من المفترض إدارته لمباراة القمة بين الاهلى والزمالك جولة سياحية اليوم برفقة وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم و زيارتهم لمنطقة الأهرامات عقب قرار إلغاء المباراة.

رابطة الأندية تعلن موعد آخر 4 جولات بدورى Nile

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "X" مواعيد آخر 4 جولات من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

تحديد موعد وملعب نهائى كأس الرابطة بين الطلائع وسيراميكا رسميا

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، موعد وملعب نهائي بطولة كأس الرابطة الذي يجمع فريق سيراميكا أمام نادي طلائع الجيش

أحمد سارى مديرا فنيا للاتحاد السكندرى خلفا لطارق العشرى

أعلن مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى تعيين أحمد سارى مديرا فنيا جديدا للفريق خلفا لطارق العشري الذى تقدم باستقالته بالأمس الإثنين على خلفية تراجع نتائج الفريق.

الأهلى يستعيد جهود الشناوى ومروان عطية وعبد المنعم فى مباراة فاركو

يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود الثلاثى، محمد الشناوى ومروان عطية ومحمد عبد المنعم فى مباراة فاركو المقبلة بالدوري.

الزمالك يتعاقد مع الإسباني فرناندو باربيتو لقيادة فريق كرة اليد

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مع الإسباني فرناندو باربيتو دلجادو، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء.