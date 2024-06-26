يورو 2024 .. رونالدو يقود البرتغال أمام جورجيا بالجولة الأخيرة في المجموعات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب البرتغال ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة جورجيا التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ، لحساب الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.





ويمثل البرتغال في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو- إيناسيو- دانيلو بيريرا- أنطونيو سيلفا.

وسط الملعب : ديوجو دالوت- روبن نيفيز- جواو نيفيز.

الهجوم: جواو فيليكس- فرانسيسكو كونسيساو- كريستيانو رونالدو

وتقام المواجهة على ملعب ستاد «فيلتينس أرينا»،، لحساب منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة.