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يورو 2024 .. رونالدو يقود البرتغال أمام جورجيا بالجولة الأخيرة في المجموعات

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب البرتغال ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة جورجيا التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ، لحساب الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.
 


ويمثل البرتغال في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: ديوجو كوستا.
خط الدفاع: نيلسون سيميدو- إيناسيو- دانيلو بيريرا- أنطونيو سيلفا.
وسط الملعب : ديوجو دالوت- روبن نيفيز- جواو نيفيز.
الهجوم: جواو فيليكس- فرانسيسكو كونسيساو-

وتقام المواجهة على ملعب ستاد «فيلتينس أرينا»،، لحساب منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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