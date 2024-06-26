التشكيل الرسمي لمباراة البرتغال وجورجيا في يورو 2024

أعلن المدرب روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، منذ قليل، تشكيل فريقه لمباراة جورجيا المقررة، اليوم، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بـ يورو 2024.

وشهدت تشكيلة البرتغال غياب الجناح رافائيل لياو اليوم بسبب الإيقاف، بينما وضع مارتينيز كل من برناردو سيلفا وبرونو فيرنانديز وبيبي على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل منتخب البرتغال كاملا، كالآتي:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

في خط الدفاع: نيلسون سيميدو- إيناسيو- دانيلو بيريرا- أنطونيو سيلفا.

في خط الوسط: ديوجو دالوت- روبن نيفيز- جواو نيفيز.

في خط الهجوم: جواو فيليكس- فرانسيسكو كونسيساو- كريستيانو رونالدو

وعلى الجانب الآخر، يمثل جورجيا في مباراة اليوم، كل من:

مامارداشفيلي – كاشيا – جفيليسياني – كاكابادزى – دفالي – لوكوشيفلي – كيتيشفلي – كوتشوراشفيلي – جيورجي شاكفيتادزي – خفيتشا كفاراتسخيليا – ميكاتدزي.

وتأهل منتخب البرتغال لدور ثمن نهائي كأس أمم أوروبا، بعد تصدره لمجموعته السادسة، برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على التشيك وتركيا.