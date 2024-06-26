شكرا لقرائتكم خبر ساديو ماني يرغب في الرحيل عن النصر.. ورنالدو يفاوض فاران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير صحفية أن الدولي السنغالي ساديو ماني مصمم على مغادرة ناديه النصر السعودي هذا الصيف، حيث يسعى اللاعب للذهاب إلى بيئة يشعر فيها براحة أكبر.

وأكد موقع «afriquesports» الرياضي أن التوترات وصعوبات التأقلم تثقل كاهل محترف النصر، مما يثير التكهنات بشأن مستقبله في النادي العاصمي.

موسم للنسيان

وأوضح التقرير «ربما لم يكن أداء ساديو ماني على أرض الملعب على مستوى التوقعات العالية، كما أنه لا يشعر بالراحة إلى جانب قائد النصر كريستيانو رونالدو. هذا الوضع قد يؤدي إلى رحيل وشيك، حيث يسعى اللاعب إلى بيئة يشعر فيها براحة أكبر واندماج أفضل، وقد ينتقل إلى أحد الفرق التي تنافس النصر في دوري روشن السعودي».

وانضم اللاعب صاحب الـ 32 عاما إلى صفوف نادي النصر خلال الميركاتو الصيفي 2023، بعد موسم وحيد قضاه اللاعب مع عملاق الدوري الألماني بايرن ميونخ.

ويعتبر اللاعب من أهم اللاعبين الأفارقة، لكن موسمه الماضي لم يكن بالشكل المأمول؛ إذ تم إقصاؤه مع زملائه في منتخب السنغال من دور الـ16 على يد كوت ديفوار في كأس أفريقيا 2024، كما أن نتائج فريقه النصر لم تكن مرضية لأنصار ناديه.

رونالد يقطع طريق ميامي

من جهة ثانية كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي يسعى لجلب المدافع الفرنسي رافاييل فاران إلى ناديه، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.

وفقا لما أورده موقع «pasionfutbol» الأرجنتيني، فإن رونالدو طلب من ناديه ضم فاران، بعد أن كان الأخير قريبا من الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، الذي يلعب له النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

لكن قد تتغير بوصلة اللاعب إلى نادي النصر؛ لاسيما أن فاران لديه علاقة قوية مع كريستيانو رونالدو عندما لعبا الثنائي سويا من قبل في العملاق الإسباني ريال مدريد.

ويعد المدافع صاحب الـ31 عاما متاحا بالمجان لأي ناد في الوقت الحالي، بعدما غادر صفوف مانشستر يونايتد بصورة رسمية نهاية موسم 2023-2024، إثر انتهاء عقده بصحبة «الشياطين الحمر» من دون توصل الطرفين إلى اتفاق من أجل تجديده.

صفقات قوية منتظرة

وسيكون للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رأي هام في صفقات النصر خلال الميركاتو الصيفي 2024، حيث يريد اللاعب منافسة ناديه القوية على كل الألقاب في الموسم المقبل.

وتترقب الجماهير النصراوية إبرام النادي لصفقات قوية هذا الصيف، بعد أن خسر «فارس نجد» كل الألقاب المحلية في الموسم الماضي أمام غريمه التقليدي الهلال.

وأكدت تقارير صحفية متنوعة أن كريستيانو رونالدو يخطط للموسم المقبل مع المدير الرياضي الجديد، الإسباني فرناندو هييرو، وهناك قائمة ببعض الأسماء يسعى «صاروخ ماديرا» لجلبها إلى «العالمي».

واحتل كريستيانو رونالدو صدارة هدافي دوري روشن السعودي في الموسم الماضي برصيد 35 هدفا، بفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال، وخاض اللاعب 45 مباراة مع النصر في كل المسابقات، وأحرز 44 هدفا، وقدم 13 تمريرة حاسمة.

ورغم تألقه اللافت فرديا، لم يتمكن النجم البرتغالي من التتويج بأي لقب برفقة أصفر العاصمة، وسيطر الهلال على المشهد المحلي بعد الظفر بألقاب دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، وعلى الصعيد القاري، ودع الفريق النصراوي أيضا منافسات بطولة دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي على يد فريق العين الإماراتي.

موسم ساديو ماني مع النصر:

لعب 46 مباراة مع نادي النصر عبر كل المسابقات.

استطاع هز الشباك 19 مرة، وقدم 11 تمريرات حاسمة.

ينتهي عقد الجناح السنغالي مع النصر في يونيو 2026.

تراجعت قيمته السوقية الحالية إلى 15 مليون يورو.

تم إقصاؤه مع زملائه من جميع البطولات.

المدافع الفرنسي رافاييل فاران: