يورو 2024.. تركيا والتشيك يتعادلان سلبياً في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - إنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة تركيا والتشيك بالتعادل السلبي دون أهداف في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الاوروبية يورو 2024.

سيطر منتخب تركيا منذ البداية على المباراة وفرض ضغطاً هجومياً على التشيك الذي تراجع للدفاع.

حاول المنتخب التركي في أكثر من محاولة خطف هدف التقدم دون جدوى بينما إعتمد المنتخب التشيكي على المرتدات.

وشهدت الدقيقة 20 حصول انتوني باراك لاعب التشيك على البطاقة الحمراء ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

حاول المنتخب التركي استغلال النقص العددي في صفوف التشيك دون جدوى لتنته أحداث الشوط بالتعادل 0-0