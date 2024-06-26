شاهد.. غضب شديد من رونالدو بعد الشوط الأول لمباراة البرتغال وجورجيا

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو انفعالا شديدًا بعد انتهاء الشوط الأول من مباراة البرتغال وجورجيا المقامة الآن على ملعب فيلتينس ارينا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا " يورو 2024 ".

وأنهى منتخب البرتغال الشوط الأول متأخرًا بهدف دون رد أمام جورجيا، جاء الهدف عن طريق النجم خفيشا كفاراتسخيليا المحترف ضمن صفوف نابولي الإيطالي في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول.

بدأ منتخب البرتغال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ديوجو كوستا.

الدفاع: نيلسون سيميدو- إيناسيو- دانيلو بيريرا- أنطونيو سيلفا.

الملعب : ديوجو دالوت- روبن نيفيز- جواو نيفيز.

الهجوم: جواو فيليكس- فرانسيسكو كونسيساو- كريستيانو رونالدو

ورصدت الكاميرات حالة من الغضب الشديد للنجم كريستيانو رونالدو أثناء مغادرة أرض الملعب إلى غرف الملابس، بسبب عدم رضاه عن النتيجة والأداء خلال نصف اللقاء الأول.

شاهد فيديو غضب رونالدو من هنا