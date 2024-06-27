مصدر: الزمالك يحق له المشاركه في بطولة الكونفدراليه

ياسر رشاد - القاهرة - اكد مصدر مسئول داخل نادى الزمالك ان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يحق له طبقا للائحة تجديد رخصته لانه ليس لديه أي مديونيه واجبة السداد لخالد بوطيب حتي تاريخ ٣١ مارس و ان المديونيه تخص شهر ابريل و لذلك طبقا للائحة يحق له الحصول علي الرخصه.

وقرر مجلس الإدارة أن يكون فى حال انعقاد دائم لتحديد الموقف النهائي بشأن المشاركه في مباراة سيراميكا كليوباترا المقرره السبت المقبل فى الجوله ال٢٨ لبطولة الدوري الممتاز حيث تجرى حاليا إتصالات لتسوية الأزمة الواقعه بين المجلس ورابطة الأنديه برئاسة أحمد دياب خصوصا أن الزمالك أعتذر عن لعب لقاء القمه لعدم تحقيق مطالبه الأربعه التى وردت فى البيان الذى صدر بعد مباراة المصري البورسعيدي.