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الغندور: الزمالك تلقى وعود بإقالة عامر حسين وبيريرا

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق أن مسؤولي نادي الزمالك حصلوا على وعود برحيل عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة و بيريرا رئيس لجنة الحكام في الفترة المقبلة.


وقال خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" ما علمته أن مجلس إدارة نادي الزمالك تلقى وعود بإقالة عامر حسين وبيريرا ولم تُنفذ وذلك على خلفية عدم مشاركته في مباراة القمة أمام النادي الأهلي ".

وتابع الغندور:" من وجهة نظري أن مانشيت مجلة الأهلي يزيد التعصب بين جماهير القطبين رغم زيارة مجلس الأهلي لنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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