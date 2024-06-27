الغندور: الزمالك تلقى وعود بإقالة عامر حسين وبيريرا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق أن مسؤولي نادي الزمالك حصلوا على وعود برحيل عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة و بيريرا رئيس لجنة الحكام في الفترة المقبلة.



وقال خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" ما علمته أن مجلس إدارة نادي الزمالك تلقى وعود بإقالة عامر حسين وبيريرا ولم تُنفذ وذلك على خلفية عدم مشاركته في مباراة القمة أمام النادي الأهلي ".

وتابع الغندور:" من وجهة نظري أن مانشيت مجلة الأهلي يزيد التعصب بين جماهير القطبين رغم زيارة مجلس الأهلي لنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ".