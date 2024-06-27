نجم البرتغال السابق: أرشح إسبانيا وانجلترا للفوز ببطولة أمم أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف روي باروس نجم منتخب البرتغال وفرق يوفنتوس وموناكو وبورتو السابق عن ترشيحاته للمنتخب الفائزة بلقب بطولة كأس أمم أوروبا النسخة الحالية "يورو 2024" المقامة في ألمانيا.

وقال روي باروس في تصريحات خلال برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: " الجماهير البرتغالية واثقة من فوز منتخب بلادها بلقب اليورو في ألمانيا ، ونحن لدينا فريق يضم أفضل اللاعبين الذين يلعبون في أكبر الأندية بالدوريات الـوروبية ".

وأضاف: " أرشح منتخبات إسبانيا وانجلترا للمنافسة بقوة على حصد لقب أمم أوروبا ٢٠٢٤ بفضل امتلاكهم الطموح الكبير لتحقيق البطولة ".

جورجيا تهزم البرتغال وتتأهل للأدوار الإقصائية باليورو

وحقق منتخب جورجيا الفوز على البرتغال بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب فيلتينس ارينا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا.

بهذه النتيجة حسم منتخب جورجيا بطاقة التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا وللمرة الأولى في تاريخه، حيث يتأهل كأفضل "ثوالث" بالمجموعات.