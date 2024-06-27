حسام غالي يرشح متعب لمنصب مدير الكرة في الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي إسلام صادق أن النادي الأهلي بدأ من الأن البحث عن مدير كرة جديد لتولي المهمة في الموسم المقبل خلفا لمدير الكرة الحالي خالد بيبو.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" رشح حسام غالي عضو مجلس إدارة نادي الأهلي زميله السابق في الملاعب عماد متعب مهاجم القلعة الحمراء السابق لتولي منصب مدير الكرة في الموسم الجديد".

وأضاف:"غالي يرى أن متعب من أهم لاعبي الجيل الذهبي وصاحب شخصية قوية يستطيع التعامل مع نجوم القلعة الحمراء وفرض الانضباط على غرفة خلع الملابس من جديد".