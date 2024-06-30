شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".. بيراميدز يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 62 نقطة عقب إقامة اليوم السبت 29 – 6 – 2024 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ28 من عمر المسابقة، حيث استضاف الاتحاد السكندرى نظيره الداخلية والتقى بلدية المحلة مع إنبى وواجه الزمالك فريق سيراميكا.

الزمالك يهزم سيراميكا 4-2 ويقفز إلى المركز الثامن فى دورى NILE.. فيديو

خطف الزمالك فوزاً مثيراً من أنياب نظيره سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).

التعادل الإيجابى 1-1 يحسم مواجهة الاتحاد والداخلية فى دورى NILE .. فيديو

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة الاتحاد السكندرى والداخلية في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

بلدية المحلة يكتفى بالتعادل السلبى مع إنبى فى أول ظهور لـ أحمد كشرى

انتهت مباراة بلدية المحلة وانبى التى أقيمت اليوم، السبت، باستاد السويس ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري المصري، بالتعادل السلبى بين الفريقين.





جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"