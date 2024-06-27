جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - تستكمل اليوم منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي تشهد إقامة 3 مباريات مهمة وقوية نرصدها لكم في السطور التالية:

الجونة ضد فيوتشر ..

يستعد فريق الجونة لاستقبال ضيفه فريق فيوتشر في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب ستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الحاصلة على حقوق النقل الحصري للدوري الممتاز.

الإسماعيلي ضد المصري البورسعيدي ..

وتتجه أنظار محبي كرة القدم المصرية إلى استاد برج العرب في الإسكندرية لمتابعة مباراة ديربي القناة المرتقبة بين الإسماعيلي والمصري البورسعيدي في قمة منافسات الجولة.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

زد إف سي وطلائع الجيش ..

ويفتح استاد القاهرة الدولي أبوابه في تمام السابعة مساءً لاستقبال مباراة زد مع طلائع الجيش والتي ستكون مهمة وقوية لكلا الفريقين حيث يبحث كل منهما عن الفوز والنقاط الثلاثة.