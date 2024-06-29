شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا اليوم السبت 29 – 6 – 2024 فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، لخوض مباراة سيراميكا فى الدوري المصري اليوم، السبت، بعد رفضه خوض مباراة القمة أمام الأهلى باستاد القاهرة الدولى.

وحقق الفارس الأبيض فوزاً على فاركو بهدفين دون رد، فى آخر ظهور بالدوري، قبل أزمة مباراة القمة الأخيرة.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق سيراميكا بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التى سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة تحقيق الانتصارات المحلية.

موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا بالدوري المصري

مباراة الزمالك وسيراميكا تقام فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك وسيراميكا في جدول الدوري

ويحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 21.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكه 30.

نتيجة آخر ظهور للزمالك وسيراميكا في الدوري

وفاز الزمالك على فاركو بهدفين دون رد فى آخر ظهور فى المسابقة، فيما تعرض للخسارة من الاهلى بنتيجة اعتبارية بهدفين دون رد بعد رفضه خوض القمة، فيما فاز سيراميكا على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.