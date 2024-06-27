مجموعة السعودية في التصفيات النهائية لكأس العالم 2026

ياسر رشاد - القاهرة - أجريت اليوم قرعة التصفيات النهائية لقارة آسيا والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 والتي أسفرت عن وقوع منتخب السعودية في مجموعة صعبة وقوية.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي في مجموعة تضم منتخبات اليابان – أستراليا – البحرين – اندونيسيا – الصين بالتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم والتي ستقام في أمريكا وكندا.

نتيجة قرعة تصفيات آسيا النهائية لكأس العالم

مباراة المنتخب السعودي الأولى في التصفيات :

الجولة 1 — تصفيات كاس العالم :

السعودية x اندونيسيا

الخميس 5 سبتمبر

ملعب الجوهرة