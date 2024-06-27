شكرا لقرائتكم خبر عن النادي المصري ينعى طارق الوحش نجم الإسماعيلي الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

أصدر النادي المصري بيانا رسمياً ينعي من خلاله، طارق الوحش نجم الاسماعيلي الأسبق، والذي توفي اليوم الخميس.

وجاء بيان المصري كالتالي: يتقدم مجلس إدارة النادي المصري، بخالص العزاء والمواساة لمجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، في وفاة الكابتن طارق الوحش نجم الاسماعيلي الأسبق، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا إليه راجعون.

ويستعد المصري لمواجهة الإسماعيلي، في ديربي القناة الذي يجمع الفريقين في السابعة مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.

وكان النادي المصري قد خسر المباراة الماضية أمام سيراميكا بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري، ليتوقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 42 في المركز الثالث.

ويستعيد النادي المصري خدمات الثنائي سمير فكري وأمادو با، لاعبى خط وسط الفريق في اللقاء المقبل للفريق البورسعيدي بالدوري أمام الإسماعيلي، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف.

وكان سمير فكري وأمادو با قد غابا عن مباراة المصري الماضية أمام سيراميكا في الجولة 27 بالدوري بسبب حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة الزمالك في الجولة 26.