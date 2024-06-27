رد رسمي من رابطة الأندية على الزمالك بشأن موقف شحاتة أمام سيراميكا (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أرسلت رابطة الأندية المحترفة، خطابا رسميا إلى نادي الزمالك، للرد على موقف مشاركة محمد شحاتة في مواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل، في الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

وحصل محمد شحاتة على الإنذار الثالث في مباراة الزمالك أمام فاركو ببطولة الدوري، وكان من المفترض أن يغيب عن مواجهة الأهلي في الجولة الماضية، ولكن نادي الزمالك اعتذر عن خوض المباراة.

وطلب نادي الزمالك من رابطة الأندية توضيح موقف مشاركة محمد شحاتة في مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة، واعتباره حصل على عقوبة الإيقاف في مباراة الأهلي وجاء رد الرابطة كالتالي:

"إيماء لكتابكم رقم 1714 الوارد إلينا بتاريخ 26/6/2024 بشأن موافاتكم بموقف اللاعب محمد محمد شحاتة لاعب من المشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها في الأسبوع الـ 28 يوم السبت 29/6/2024 على ستاد القاهرة".

أضاف: "نحيطكم علما بأنه بناءً على قرار إدارة المسابقات باعتبار ناديكم منسحبا أمام النادي الأهلي في الجولة 27 وبالتالي تم اعتماد نتيجة المباراة 2-0 لصالح الأهلي وخصم 3 نقاط من رصيد ناديكم".

أكمل: "وبناءً على ذلك وطبقا للمادة 41 في لائحة المسابقات لرابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، فإن اللاعب محمد محمد شحاتة من حقه الاشتراك في أول مباراة تالية للمباراة السابقة مع النادي الأهلي".

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